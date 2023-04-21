Даниил Квят: я ценю честность Хельмута Марко, он многое даёт, но и многое требует

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят высказался о спортивном консультанте «Ред Булл» Хельмуте Марко.
«Он — босс, и может быть жёстким. Я ценю его честность. В какой-то момент я чувствовал себя преданным, но такое бывает — это жизнь. Он многое даёт, но и многого требует. В конце концов, это бизнес. У нас всё ещё хорошие отношения, никаких проблем. Звонит ли он мне после неудачных гонок? Нет, это в прошлом, или пусть платит мне (смеётся)», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.
Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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