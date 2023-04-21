Даниил Квят: с удовольствием возьму дочь на гонки, когда будет такая возможность

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью Пенелопой от нынешней девушки Макса Ферстаппена, Келли Пике.

«Последние два с половиной года я выступал в гонках не так часто, но она приходила ко мне в зал, когда я занимался боксом. Так что она считает, что я боксёр (смеется). Сейчас, конечно, с удовольствием возьму её на гонки, когда будет такая возможность.», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Напомним, в нынешнем сезоне Квят выступает в WEC в составе команды «Према» в категории LMP2.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.