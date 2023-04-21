Квят рассказал, как «Ред Булл» запретил ему иметь тренера, а Сайнсу разрешил

Российский экс-пилот Формулы-1, гонщик команды WEC «Према» Даниил Квят вспомнил, как вскоре после прихода в молодёжную программу «Ред Булл» получил запрет на работу с личным тренером. По словам Квята, команда объяснила запрет тем, что без наставника его прогресс будет только сильнее.

«У меня был тренер в первые месяцы после перехода из картинга в «формулы» — мне помогал Энрико Токачелло. Он и сейчас иногда мне помогает. Но когда я подписал контракт с «Ред Булл», мне позвонил Хельмут и сказал, что у меня не должно быть тренера, что я до всего должен дойти сам. Не знаю, почему. У Карлоса, кстати, был тренер, и я спросил, почему так. «Ну, Карлос — это Карлос, ему нужна поддержка», — мне сказали. Я ответил, что это не совсем честно, но мне сказали: «Так ты станешь сильнее». Думаю, в конце концов, я и правда смог дойти до всего сам», — сказал Даниил Квят в эфире подкаста Track Limits.

Гонщица «Премы» учит Квята модным движениям: