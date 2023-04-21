Стелла: машине «Макларена» не хватает прижимной силы и максимальной скорости

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах машины британской команды 2023 года.

«С точки зрения понимания машины всё предельно просто. И эта картина на самом деле соответствует тому, что мы ожидали с самого начала. Мы знали, что у машины недостаточно прижимной силы, и мы знали, что лобовое сопротивление больше, чем необходимо. Это проявилось с точки зрения времени круга в первых трёх гонках.

В Мельбурне машиной было сложнее управлять, и было труднее собирать чистые круги. Вот почему вы могли слышать от Пиастри и Норриса, что они потеряли время в том или ином повороте в квалификации, но вина лежала не на них. Они атаковали как могли, но машина была очень сложной в управлении, особенно на торможении. Нам предстоит много работы, но картина остаётся ясной», — приводит слова Андреа Стеллы Speedcafe.