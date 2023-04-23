Роберт Шварцман занял седьмое место в дебютной гонке GT World Challenge Europe

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду AF Corse, прокомментировал выступление в дебютной гонке чемпионата GT World Challenge Europe, прошедшей сегодня, 23 апреля, в Монце (Италия).
Россиянин, вместе с напарниками Алессио Роверо и Никласом Нильсеном, финишировал седьмым за рулём «Феррари» 296 GT3.
«Рад результату, учитывая, что у нас не получилось проявить себя в свободной практике и квалификации. Поэтому есть нечто положительное в том, чтобы финишировать седьмыми и набрать первые очки. Лично я хотел закончить гонку в десятке, и результат был достигнут.
Я должен привыкнуть к машине, требующей совершенно иного управления, в отличие от одноместных машин, особенно при прохождении поворотов. Я поговорю об этом с товарищами и надеюсь, что в следующей гонке мы будем сильнее», – цитирует Шварцмана пресс-служба «Феррари».
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