Хорнер рассказал об отношениях между Ферстаппеном и Пересом

Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг слухи о том, что пилоты австрийской команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес не ладят друг с другом.

«Они два конкурентоспособных гонщика, отношения между ними нормальные, между ними есть уважение. Они оба знают, какая ответственность лежит на них за команду.

Есть ожидания, которые приходят с этим, но они в хорошем месте. Они были очень эффективной парой гонщиков для нас, и я ожидаю, что так будет и дальше», — приводит слова Хорнера Formula1a.uno.

Серхио Перес после трёх Гран-при занимает второе место в личном зачёте, имея в своём активе 59 очков и отставая от Макса Ферстаппена на 15 баллов.

Ранее Марко поделился воспоминаниями о своей гоночной карьере, не лишённой драматичных моментов.