Хорнер рассказал об отношениях между Ферстаппеном и Пересом
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Директор команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг слухи о том, что пилоты австрийской команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес не ладят друг с другом.
«Они два конкурентоспособных гонщика, отношения между ними нормальные, между ними есть уважение. Они оба знают, какая ответственность лежит на них за команду.
Есть ожидания, которые приходят с этим, но они в хорошем месте. Они были очень эффективной парой гонщиков для нас, и я ожидаю, что так будет и дальше», — приводит слова Хорнера Formula1a.uno.
Серхио Перес после трёх Гран-при занимает второе место в личном зачёте, имея в своём активе 59 очков и отставая от Макса Ферстаппена на 15 баллов.
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