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Риккардо рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из «Макларена»

Риккардо рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из «Макларена»
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Австралийский гонщик, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, что после ухода из «Макларена» он получил больше времени на то, чтобы проводить время с семьёй.

«Я определённо был рад вернуться в «Ред Булл», и я чувствовал, что все были рады моему возвращению. Я даже не хочу говорить, что мы начинаем с чистого листа, потому что мы просто продолжаем то, на чём остановились. И это было действительно хорошо, так что я счастлив. Я получил возможность провести больше времени дома с семьёй. Очевидно, что при таком образе жизни ты привык быть эгоистом, ставить себя на первое место и не уделять много времени своим друзьям или семье, потому что у тебя нет такой возможности. Так что быть рядом с ними немного больше в последние несколько месяцев было приятно», — приводит слова Риккардо Top Gear.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль лишь однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

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