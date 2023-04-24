Риккардо рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из «Макларена»

Австралийский гонщик, резервист «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал, что после ухода из «Макларена» он получил больше времени на то, чтобы проводить время с семьёй.
«Я определённо был рад вернуться в «Ред Булл», и я чувствовал, что все были рады моему возвращению. Я даже не хочу говорить, что мы начинаем с чистого листа, потому что мы просто продолжаем то, на чём остановились. И это было действительно хорошо, так что я счастлив. Я получил возможность провести больше времени дома с семьёй. Очевидно, что при таком образе жизни ты привык быть эгоистом, ставить себя на первое место и не уделять много времени своим друзьям или семье, потому что у тебя нет такой возможности. Так что быть рядом с ними немного больше в последние несколько месяцев было приятно», — приводит слова Риккардо Top Gear.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль лишь однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.
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