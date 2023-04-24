Серхио Перес оценил работу Даниэля Риккардо в «Ред Булл»

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался об австралийском резервном пилоте команды Даниэле Риккардо.
«Прежде всего он очень позитивный человек, с которым приятно находиться рядом. Даниэль никогда не перестаёт улыбаться. Я думаю, для команды это здорово. С Даниэлем мы находимся в очень уникальном положении, учитывая весь его накопленный опыт. Он проделывает для нас очень хорошую работу», — приводит слова Переса Racingnews365.
Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне Даниэль является третьим пилотом «Ред Булл».
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