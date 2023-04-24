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Даниил Квят прояснил позицию по возможности выступления в Формуле-Е

Даниил Квят прояснил позицию по возможности выступления в Формуле-Е
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Российский гонщик Даниил Квят высказался об участии в предстоящих тестах новичков Формулы-Е в составе команды NIO. Они состоятся в Берлине сегодня, 24 апреля. По словам Даниила, в будущем он открыт для участия в Формуле-Е.

«Я постараюсь сделать всё возможное и понять как можно больше об этих автомобилях, постараюсь проехать как можно больше кругов. У меня нет конкретных целей, важно получить как можно больше информации для команды и самому лучше понять машину.

Это определённо хорошая возможность для будущего, ведь это конкурентный чемпионат. Это вызов, и мне он нравится. Конечно, теперь я ещё и пилот «Ламборгини» (Даниил будет выступать в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. — Прим. «Чемпионата»), однако я открыт для двойного графика», — приводит слова Квята Motorsport Italia.

Гонщица «Премы» учит Квята модным движениям:

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