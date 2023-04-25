Даниил Квят высказался на тему возможного возвращения в Формулу-1
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Российский гонщик Даниил Квят признался, что в настоящий момент не сосредоточен на возвращении в Формулу-1, однако рассмотрит такую возможность, если будет повод.
«Никогда не знаешь наверняка. Жизнь может быть очень непредсказуемой. Сейчас я сосредоточен на других гоночных сериях. Однако если в будущем появятся какие-то варианты, они не останутся без внимания», — приводит слова Квята Motorsport-Total.
Напомним, последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.
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Ранее Квят высказался об участии в тестах новичков Формулы-Е.
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