Даниил Квят: помог «Ред Булл» пережить самые паршивые времена, а они избавляются от тебя

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят вспомнил о выступлении за «Ред Булл». В 2016 году он покинул австрийскую команду и перешёл в «Торо Россо». На смену россиянину пришёл голландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор.

«Тогда у команды были трудные времена. Кристиан Хорнер не был счастлив. Хельмут Марко не был счастлив. Так что это были действительно непростые времена для «Ред Булл». То есть, по сути, помог им пережить самые паршивые времена, а потом они избавляются от тебя… Но, как бы то ни было, это всё равно была отличная глава. Я видел, как работает топ-команда. Там всё по-другому», — сказал Квят в подкасте Track Limits.

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