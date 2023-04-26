Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стелла высказался об ожиданиях от новинок, которые «Макларен» привезёт на ГП Азербайджана

Стелла высказался об ожиданиях от новинок, которые «Макларен» привезёт на ГП Азербайджана
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Азербайджана. Он состоится с 28 по 30 апреля.

«Спустя небольшую паузу мы приезжаем в Баку. Ранее мы уверенно выступили в Австралии, и в команде сейчас хороший настрой. Несмотря на то что результат в Австралии можно считать положительным, мы понимаем, что нам ещё предстоит проделать много работы, и в ходе этой паузы мы хорошенько потрудились на базе.

Мы привезём некоторые новинки, хотя признаём, что в Баку, возможно, не сразу увидим эффект от них. Однако это всего лишь один из многих шагов, которые нам предстоят для продвижения вперёд в Кубке конструкторов.

Мы также с нетерпением ждём первого уикенда с новым форматом проведения спринта. На любой уличной трассе всегда больше риска, связанного с подобными соревнованиями, но команда хорошо подготовилась, и поэтому мы с нетерпением ждём возвращения к гонкам», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
Кого ждать в Формуле-1 в ближайшее время? Вот 5 основных кандидатов
Кого ждать в Формуле-1 в ближайшее время? Вот 5 основных кандидатов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023