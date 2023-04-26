Стелла высказался об ожиданиях от новинок, которые «Макларен» привезёт на ГП Азербайджана

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Азербайджана. Он состоится с 28 по 30 апреля.

«Спустя небольшую паузу мы приезжаем в Баку. Ранее мы уверенно выступили в Австралии, и в команде сейчас хороший настрой. Несмотря на то что результат в Австралии можно считать положительным, мы понимаем, что нам ещё предстоит проделать много работы, и в ходе этой паузы мы хорошенько потрудились на базе.

Мы привезём некоторые новинки, хотя признаём, что в Баку, возможно, не сразу увидим эффект от них. Однако это всего лишь один из многих шагов, которые нам предстоят для продвижения вперёд в Кубке конструкторов.

Мы также с нетерпением ждём первого уикенда с новым форматом проведения спринта. На любой уличной трассе всегда больше риска, связанного с подобными соревнованиями, но команда хорошо подготовилась, и поэтому мы с нетерпением ждём возвращения к гонкам», — приводит слова Стеллы пресс-служба «Макларена».

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