Штайнер объяснил, почему «Хаас» лишь в конце сезона-2022 сообщил о расставании с Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что в прошлом году до последнего надеялся на то, что немецкий пилот Мик Шумахер проявит себя и команда заключит с ним новый контракт. Шумахер покинул «Хаас» после завершения предыдущего сезона Формулы-1. О том, что это случится, стало известно в ноябре. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. Сейчас Мик является резервистом «Мерседеса».
«В прошлом году я часто говорил, что хотел бы решать вопросы с контрактами раньше, но мы хотели дать Мику шанс, чтобы он показал, на что способен. Надеюсь, в этом году мы сможем решить всё до летнего перерыва, иначе, как считаю я сам, будет не очень здорово», — приводит слова Штайнера Mirror.
В «Хаасе» показали видео с обкатки нового болида:
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