В команде поздравили Квята с днём рождения тортом в лицо. Видео

Команда чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «Према» опубликовала в своих социальных сетях видеоролик, на котором показала, как коллектив поздравил россиянина Даниила Квята с днём рождения. Не обошлось и без торта в лицо — этот элемент традиционных поздравлений исполнила напарница Квята по команде Дориан Пин.
Пилот в нынешнем сезоне выступает в чемпионате WEC в составе команды «Према». Третья гонка сезона, «6 часов Спа», состоится 29 апреля. Партнёрами россиянина по экипажу являются француженка Дориан Пин и итальянец Мирко Бортолотти.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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