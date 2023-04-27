«У него было несколько аварий». Хорнер подшутил над Даниилом Квятом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подшутил над бывшим пилотом австрийского гоночного коллектива Даниилом Квятом, отметив, что россиянин часто попадал в аварии.
В выпуске подкаста Talking Bull Хорнера попросили определить гонщика, Гран-при и год по фрагменту радиопереговоров.
«Я врезался. Извините, ребята. Извините», — включили Хорнеру запись с голосом Даниила Квята после аварии на Гран-при США в 2015 году.
«Это Даня Квят. Вопрос лишь в том, где именно это случилось, потому что у него было несколько аварий. Я бы предположил, что это 2016 год, мощнейшая авария в Сочи, в России. США? Там он тоже врезался?» — сказал Хорнер.
Напомним, Даниил Квят выступал за «Ред Булл» в 2015 и в 2016 годах. Позже российский пилот по ходу сезона-2016 был переведён в «Торо Россо», которая сейчас называется «Альфа Таури».
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