«У него было несколько аварий». Хорнер подшутил над Даниилом Квятом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подшутил над бывшим пилотом австрийского гоночного коллектива Даниилом Квятом, отметив, что россиянин часто попадал в аварии.

В выпуске подкаста Talking Bull Хорнера попросили определить гонщика, Гран-при и год по фрагменту радиопереговоров.

«Я врезался. Извините, ребята. Извините», — включили Хорнеру запись с голосом Даниила Квята после аварии на Гран-при США в 2015 году.

«Это Даня Квят. Вопрос лишь в том, где именно это случилось, потому что у него было несколько аварий. Я бы предположил, что это 2016 год, мощнейшая авария в Сочи, в России. США? Там он тоже врезался?» — сказал Хорнер.

Напомним, Даниил Квят выступал за «Ред Булл» в 2015 и в 2016 годах. Позже российский пилот по ходу сезона-2016 был переведён в «Торо Россо», которая сейчас называется «Альфа Таури».