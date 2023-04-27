Штайнер рассказал, кого из топ-пилотов Формулы-1 он хотел бы видеть в «Хаасе»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кого из пилотов Формулы-1 он бы взял к себе в команду, если бы у него были неограниченные средства на усиление.

«Я бы не стал говорить про Льюиса Хэмилтона, потому что он стареет. Есть ещё один гонщик, который очень хорош. Это Фернандо Алонсо. Парню уже за 40, но он знает, что делать. И всё же я сделал бы ставку на молодых пилотов. Первый выбор — Макс Ферстаппен. Он способен делать на трассе всё, что угодно. Потом Джордж Расселл или Шарль Леклер», — приводит слова Штайнера GPblog.

Ранее Штайнер признался, что в прошлом году до последнего надеялся на то, что немецкий пилот Мик Шумахер проявит себя, и команда заключит с ним новый контракт.