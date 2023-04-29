Ферстаппен после инцидента в спринте предположил, что Расселлу не хватает опыта

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подробно высказался об инциденте с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на старте спринта Гран-при Азербайджана.
«Я очень уважаю всех водителей. То, что от вас нужно на первом круге, — иметь немного здравого смысла. Нужно просто ставить себя на чужое место. У него не было темпа, и рисковать так сильно на первом круге в любом случае не очень выгодно, потому что я всё равно смогу добраться до него через несколько кругов. Есть вероятность получить повреждения на своей машине, а не только повредить мою. Конечно, у меня была дыра в боковом понтоне, но он вполне мог получить прокол, и на этом его гонка бы закончилась.
Я был честным во втором повороте. Я оставил ему достаточно места. Он заблокировал шины. Он сказал, что у него были холодные шины. Но у нас у всех была холодная резина, это не оправдание. Мне не понравилась его реакция, он сказал: «Я не сделал ничего плохого» — и просто ушёл. Ну, что есть, то есть.
Не я его обгонял, это он обгонял меня. Я стараюсь держаться от неприятностей подальше. Есть две точки зрения — моя и его, как есть.
На его месте я бы попытался побороться, но не стал бы допускать столкновения, потому что это последнее, что вы хотите сделать.
Это то, чему можно научиться со временем. У меня тоже были глупые ошибки в Формуле-1, когда я дебютировал. Возможно, это часть обучения. Единственное, о чём я сожалею, — это о том, что у меня не было хорошего старта, и это то, на что нам нужно обратить внимание», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
- 29 апреля 2023
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