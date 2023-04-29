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Дамир Идиятулин выиграл квалификацию RDS GP на Moscow Raceway с рекордным результатом

Дамир Идиятулин выиграл квалификацию RDS GP на Moscow Raceway с рекордным результатом
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На подмосковной трассе Moscow Raceway стартовал новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии. 29 апреля на автодроме близ Волоколамска прошли квалификация и парные заезды Топ-32 первого этапа RDS GP 2023 года.

Главной сенсацией квалификации стал результат Дамира Идиятулина. Пилот команды «SINTEC Fresh Маркетплейс» традиционно уверенно чувствует себя на Moscow Raceway и второй год подряд не оставляет соперникам ни шанса. Идиятулин стал первым пилотом RDS GP, кто смог дважды в квалификации набрать 100 баллов из 100 возможных и два года подряд с максимальным результатом выиграть квалификацию на одной и той же трассе.

Ближе остальных к триумфатору квалификации подобрались чемпион RDS GP 2022 года Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») и Чарльз Нг (STAR PЁR STARS AIMOL) – оба пилота в лучших квалификационных попытках набрали по 98 баллов. Равными оказались и лучшие проезды Григория Гусева (LUKOIL Racing Drift Team) и Евгения Лосева («SINTEC • Fresh Маркетплейс»), которые получили от судей по 96,5 балла.

В почётный «клуб 90+» также вошли Леонид Шнайдер (TimeUp) с 95 баллами, Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) с 93 баллами и два дебютанта RDS GP: Антон Козлов (Carville Racing) с 92 баллами и Максим Гроссман (TimeUp) с 90,5 баллами. По 90 баллов от судей получили Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL) и Владислав Шубадёров.

Своего рода сенсацией стали результаты пилотов команды TAKAYAMA FORWARD AUTO. Трёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян обнулил свою первую попытку разворотом, а во второй проехал аккуратно и набрал 89 баллов. Такой же результат показал Роман Тиводар. А дебютант серии Тимофей Добровольский свою первую квалификацию в RDS GP провёл весьма уверенно — две результативные попытки.

RDS GP 2023. Moscow Raceway. Квалификация. Топ-3:

Дамир Идиятулин («SINTEC Fresh Маркетплейс») — 100 баллов;
Аркадий Цареградцев («FailCrew х Дарксайд») — 98 баллов;
Чарльз Нг (STAR PЁR STARS AIMOL) — 98 баллов.

Первые аварии и сюрпризы нового сезона ждали болельщиков уже на стадии Топ-32. Сначала напарники по TAKAYAMA FORWARD AUTO устроили столкновение — Роман Тиводар, преследуя Тимофея Добровольского, не сориентировался позади лидера и допустил контакт. Затем жертвой чрезмерной горячности соперника стал Дмитрий Ермохин (STAR PЁR STARS AIMOL), которого на постановке протаранил Денис Мигаль («SINTEC • Fresh Маркетплейс»).

RDS GP-2023. Moscow Raceway. Участники ТОП 16:

Дамир Идиятулин — Алексей Вахтин;
Антон Козлов — Максим Гроссман;
Григорий Гусев — Георгий Чивчян;
Евгений Лосев — Тимофей Добровольский;
Аркадий Цареградцев — Данила Скоробогатов;
Андрей Астапов — Дмитрий Ермохин;
Чарльз Нг — Никита Шиков;
Леонид Шнайдер — Владислав Шубадёров.

Уикенд Гран При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway продолжится завтра, 30 апреля. Участников этапа ждут парные заезды от стадии Топ-16 вплоть до финальной дуэли за статус первого победителя нового сезона RDS GP.

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