Хорнер — о конфликте Ферстаппена и Расселла: хорошо, что Джордж остался в шлеме

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ситуации между гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«По понятным причинам Ферстаппен был недоволен и высказал Джорджу своё мнение. Думаю, хорошо, что Расселл остался в шлеме. Можно понять эту ситуацию. Ферстаппен — конкурентоспособный пилот, и, когда у него повреждается болид, он расстраивается.

Я могу смириться с первым поворотом. Во втором была жёсткая борьба между отличными пилотами, а в третьем Расселл просто выдавил его.

К сожалению, в результате мы получили довольно много повреждений и дыру в понтоне. Сложно определить, насколько именно это повлияло на темп, но, судя по повреждениям, речь идёт о трёх четвертях секунды с круга», — приводит слова Хорнера Crash.