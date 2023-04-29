Хорнер — о конфликте Ферстаппена и Расселла: хорошо, что Джордж остался в шлеме

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о ситуации между гонщиком австрийской команды Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.
«По понятным причинам Ферстаппен был недоволен и высказал Джорджу своё мнение. Думаю, хорошо, что Расселл остался в шлеме. Можно понять эту ситуацию. Ферстаппен — конкурентоспособный пилот, и, когда у него повреждается болид, он расстраивается.
Я могу смириться с первым поворотом. Во втором была жёсткая борьба между отличными пилотами, а в третьем Расселл просто выдавил его.
К сожалению, в результате мы получили довольно много повреждений и дыру в понтоне. Сложно определить, насколько именно это повлияло на темп, но, судя по повреждениям, речь идёт о трёх четвертях секунды с круга», — приводит слова Хорнера Crash.
- 29 апреля 2023
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