Хорнер: пока это не вредит команде, Ферстаппен и Перес могут соперничать друг с другом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу соперничества между пилотами команды Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

Сейчас между двумя гонщиками «Ред Булл» всего шесть очков в общем зачёте. Поскольку никто на трассе не может сравниться с австрийской командой по темпу, кажется, что они будут единственными соперниками друг для друга. Однако Хорнер подчеркнул, что пока «Ред Булл» может продолжать своё нынешнее доминирование, Ферстаппен и Перес имеют полное право бросать друг другу как можно больше вызовов.

«Пока это не вредит команде, они могут соперничать друг с другом. В данный момент они свободны в этом. Они оба — очень конкурентоспособные гонщики, оба хотят побеждать. Именно поэтому мы работаем в команде. Важно то, что они делают на трассе. Мы не хотим повторения 2018 года, когда Риккардо и Ферстаппен столкнулись в Баку. Сегодня всё было на грани», — приводит слова Хорнера GPblog.