«Макс этого не делает». Ральф Шумахер объяснил, почему Перес не завоюет титул в 2023 году
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт, немец Ральф Шумахер объяснил, почему, по его мнению, мексиканец Серхио Перес не сможет завоевать титул в нынешнем сезоне.
«Серхио Перес сильно выступил в Азербайджане. У него есть потенциал для того, чтобы обогнать Макса Ферстаппена. Но, если говорить о борьбе за звание чемпиона мира, я не думаю, что у него получится быть таким же стабильным, как Макс.
Порой Серхио совершает ошибки, когда он недоволен машиной. Ферстаппен же этого не делает, и это причина, почему, как я считаю, он будет успешнее в этом году», – приводит слова Шумахера издание Sky Sports Germany.
Ранее Алексей Попов объяснил инцидент между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом на Гран-при Азербайджана.
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