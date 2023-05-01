«Макс этого не делает». Ральф Шумахер объяснил, почему Перес не завоюет титул в 2023 году

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт, немец Ральф Шумахер объяснил, почему, по его мнению, мексиканец Серхио Перес не сможет завоевать титул в нынешнем сезоне.

«Серхио Перес сильно выступил в Азербайджане. У него есть потенциал для того, чтобы обогнать Макса Ферстаппена. Но, если говорить о борьбе за звание чемпиона мира, я не думаю, что у него получится быть таким же стабильным, как Макс.

Порой Серхио совершает ошибки, когда он недоволен машиной. Ферстаппен же этого не делает, и это причина, почему, как я считаю, он будет успешнее в этом году», – приводит слова Шумахера издание Sky Sports Germany.

Ранее Алексей Попов объяснил инцидент между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом на Гран-при Азербайджана.