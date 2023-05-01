Вассёр: тот факт, что гонка в Баку получилась скучной, не связан с новым форматом

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Азербайджана, прошедшего на минувших выходных в Баку. В частности, французский специалист ответил на критику уикенда.

«Тот факт, что гонка в Баку получилась скучной, не имеет ничего общего с новым форматом. Я считаю новый формат интересным, поскольку все сессии становятся ключевыми, и я могу представить, как это отражается на болельщиках. Это правда, вторая свободная практика может быть скучной.

Если вы проанализируете этап в Баку, то в последние семь лет он получался разным, поскольку у вас часто формировался DRS-паровозик, и если первая машина имеет наивысший темп, то она может проехать так 200 кругов, и никто её не обгонит», – приводит слова Вассёра издание RacingNews365.