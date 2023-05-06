Норрис: «Макларен» не сможет обгонять в Майами, потому что машина медлительна на прямых

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги первых двух тренировок на Гран-при Майами и отметил, что машина его команды слишком медлительна на прямых.

«Думаю, день прошёл неплохо. Мы проехали достаточно много кругов, старались придерживаться плана. Мне удалось много узнать о работе с «софтом» и «медиумом», а Пиастри — о «харде». В целом наши результаты лучше, чем ожидалось. Обновления, которые мы привезли в Баку, помогают нам и здесь, это хорошо.

Что касается трассы, то сцепление было довольно низкое, но по ходу сессии становилось лучше. Единственная сложность в том, что если ты уйдёшь с траектории, то врежешься в стену, а это усложнит гонку. Возможно, мы не сможем обгонять, потому что машина медлительна на прямых», — приводит слова Норриса GPBlog.