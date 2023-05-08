Брандл: Леклеру пора перестать так часто ошибаться, он не знает предела

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл высказался о выступлении гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Майами, прошедшем в США на минувших выходных.
Напомним, Леклер допустил ошибку во второй практике, после чего из-за аварии стал причиной досрочного завершения квалификации. В гонке монегаск стал седьмым.
«Он ломает ужасно много запчастей «Феррари» и растрачивает шансы. Он не только не уступает остальным в скорости, но и, возможно, даже является самым быстрым с точки зрения темпа, но не понимает, где находится предел.
Помню, когда он был в «Заубере», я сказал: «Не могу дождаться, когда увижу этого парня в «Феррари». Ему пора перестать так часто ошибаться. Прошло уже несколько лет, а он продолжает ездить на пределе, и это продолжает ему аукаться. Он должен немного сбросить обороты», – сказал Брандл в эфире Sky Sports.
- 8 мая 2023
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