Оруджев назвал два Гран-при, на которых Перес может опередить Ферстаппена
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев назвал два этапа Формулы-1, на которых пилот «Ред Булл» Серхио Перес сможет опередить своего напарника по команде Макса Ферстаппена.
«Думаю, в Монако будет близко — может, даже в сторону Чеко. Ну, и в Сингапуре тоже будет интересно. Но считаю, что большинство Гран-при Ферстаппен будет проводить в гордом одиночестве», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, на прошедшем Гран-при в Майами Серхио Перес выиграл квалификацию, однако в основной гонке Ферстаппен был сильнее и одержал очередную победу.
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