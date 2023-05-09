Оруджев назвал два Гран-при, на которых Перес может опередить Ферстаппена

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев назвал два этапа Формулы-1, на которых пилот «Ред Булл» Серхио Перес сможет опередить своего напарника по команде Макса Ферстаппена.

«Думаю, в Монако будет близко — может, даже в сторону Чеко. Ну, и в Сингапуре тоже будет интересно. Но считаю, что большинство Гран-при Ферстаппен будет проводить в гордом одиночестве», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на прошедшем Гран-при в Майами Серхио Перес выиграл квалификацию, однако в основной гонке Ферстаппен был сильнее и одержал очередную победу.