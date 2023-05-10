Питер Уиндзор предположил, в чём Расселл превосходит Хэмилтона

Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла есть преимущество перед товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном в квалификации.
«В чём Хэмилтон уступает Валттери Боттасу или Расселлу? Я не думаю, что у него есть какие-то слабости по сравнению с Боттасом. Ничего не имею против Валттери, но я не вижу ни одной области, в которой он был бы лучше Льюиса. Что касается Расселла, то он немного лучше Льюиса в том смысле, в каком Сенна иногда был лучше Проста в квалификациях. Если Льюис отстаёт на три сантиметра от грани, Джордж оставит лишь полтора сантиметра. Иногда это будет приводить к ошибке, как это было в квалификации к спринтерской гонке в Баку. Иногда и Боттас превосходил Льюиса в квалификации, но такое случалось нечасто, не так ли?» — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.
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