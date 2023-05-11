Опубликована возможная схема трассы Гран-при Ф-1 в Мадриде

Аргентинский обозреватель Формулы-1 Адриан Пуенте опубликовал в социальных сетях схему трассы Формулы-1 в Мадриде (Испания), которая может стать основной для Гран-при Испании, начиная с 2027 года. Позже пост был удалён.
«Переговоры о проведении Гран-при в Мадриде идут хорошо. Этап Формулы-1 – это одно из величайших спортивных событий, которые существуют, и города меряются способностью привлекать масштабные ивенты», – приводит слова Europa Press Madrid мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейда
В нынешнем сезоне Гран-при Испании пройдёт со 2 по 4 июня в Барселоне. Действующим победителем этапа является двукратный чемпион мира и пилот команды «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
Ранее Фернандо Алонсо оценил изменения в конфигурации трассы Гран-при Испании.
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