Отец Переса сравнил своего сына и Ферстаппена с Айртоном Сенной и Аленом Простом

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, сравнил своего сына и его напарника Макса Ферстаппена с Айртоном Сенной и Аленом Простом.

«Помните, когда в «Макларене» были Сенна и Прост? Сейчас то же самое, мы снова переживаем это. Два тигра в этой клетке: мыслят одинаково, питаются одинаково. Оба хотят выиграть первую тренировку, вторую тренировку, завоевать поул. Ещё надо учитывать, сколько лет уже в команде Ферстаппен. Я чувствую, что между ними осталось несколько тысячных в пользу Макса.

Чеко понимает, что он выступает за команду, для которой есть только первое место. Раньше для него чудом было десятое место. Будь у Серхио возможности, которые были у других молодых гонщиков, то он был бы многократным чемпионом мира. Он будет выступать ещё десять лет, и я вижу его чемпионом. Сегодня мы наблюдаем за новым Чеко, как отец я это вижу. Перед Гран-при Азербайджана в субботу я заснул просто отцом Чеко Переса, а проснулся отцом «короля улиц», — приводит слова Переса-старшего Esto.