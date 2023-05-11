Марко выдвинул ультиматум Нику де Врису, пилот должен улучшить результаты к ГП Испании

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выдвинул ультиматум пилоту дочерней команды австрийского коллектива «Альфа Таури» Нику де Врису, сообщает Motorsport.

По информации источника, Хельмут Марко дал время де Врису на исправление ситуации. Нидерландский гонщик должен улучшить результаты к этапу в Барселоне, который пройдёт с 2 по 4 июня. Таким образом, де Врис может провести три этапа: Гран-при Эмилии-Романьи, Гран-при Монако и Гран-при Испании.

Если за это время Ник де Врис не сможет добиться прогресса, то его место может занять резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Ранее появлялась информация о том, что Риккардо уже прошёл процедуру подгонки сиденья и может заменить Ника де Вриса уже на ближайшем этапе в Имоле.