«Я удивлён». Глава IndyCar высказался о нарушении Формулой-1 авторских прав

Глава IndyCar Марк Майлз критически высказался по поводу слов рэпера LL Cool J, проводившего представление пилотов на Гран-при Майами. Рэпер практически дословно повторил слоган «Величайший гоночный спектакль на планете», который в 1985 году был зарегистрирован IndyCar в качестве описания главной гонки сезона «500 миль Индианаполиса».
«Я слышал эти слова. И моя реакция была такой: «Держу пари, что вы, фанаты гонок, знаете, что это полная чушь. Величайшее зрелище в гонках состоится у нас в мае». Не ожидаю, что такая же ситуация будет продолжаться. Мы уже поговорили с Формулой-1 после инцидента с рекламой на Гран-при Лас-Вегаса. Вопрос тогда был улажен быстро, поэтому сейчас я был удивлён. Но я не думаю, что это было сказано по просьбе сверху», — приводит слова Майлза Indianapolis Star.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Лас-Вегаса:
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