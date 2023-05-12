«Астон Мартин» достиг уровня «Ред Булл» по эффективности DRS

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» на Гран-при Майами показала высокий уровень эффективности DRS, который был достигнут благодаря новой конфигурации заднего антикрыла. Об этом информирует Formu1a.uno.
По сведениям источника, эффективность системы DRS «Астон Мартин» в Майами составила 11,3%, а эффективность DRS австрийской команды «Ред Булл» была на уровне 11,42%. Сообщается, что при выборе конфигурации «Астон Мартин» стремился найти компромисс, который уравновесил бы темп авто при прохождении поворотов и на прямых.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
Ранее сообщалось, что японский производитель двигателей «Хонда» в скором времени должен начать сотрудничество с «Астон Мартин» для совместного проекта с сезона Формулы-1 в 2026 году.
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