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«У него нет выбора». Дженсон Баттон высказался о новом контракте Хэмилтона

«У него нет выбора». Дженсон Баттон высказался о новом контракте Хэмилтона
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказал уверенность, что пилот Льюис Хэмилтон продлит контракт с «Мерседесом».

«Я знаю, насколько предан Хэмилтон. Но правда и в том, что у него нет выбора. Всем должно быть ясно: путь в «Ред Булл» закрыт. Он и Макс Ферстаппен в одной команде – это не сработает. Кроме того, я не думаю, что он перейдёт в «Феррари». «Астон Мартин»? Тоже нет, потому что два нынешних пилота команды, Алонсо и Стролл, останутся там ещё на какое-то время. Таким образом, всё сводится к продлению контракта с «Мерседесом». Всё это согласуется с заявлениями самого Льюиса о том, как комфортно он чувствует себя в команде, которую называет своей семьёй», — приводит слова Баттона Crash.net.

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