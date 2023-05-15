«Я Овен и буду бить стену головой». Мик Шумахер намерен вернуть место боевого пилота Ф-1

Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер признался, что намерен побороться за место боевого пилота в Формуле-1.
«Моя цель — снова стать боевым пилотом Формулы-1. У меня был чёткий план относительно построения карьеры. Ещё до того, как я перешёл в Формулу-4, я понимал, какой путь нужно пройти для воплощения мечты попасть в Формулу-1. Однако потом всё стало совсем иначе. Но я Овен и поэтому буду пробивать стену головой», — приводит слова Шумахера Sport Bild со ссылкой на его интервью DVAG.
Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг. В прошлом сезоне Формулы-1 Мик занял 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав 12 очков.
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе:
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