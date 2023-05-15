Генпродюсер «Матч ТВ» ответил, как быстро станут популярны трансляции российских гонок

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, сколько времени потребуется, чтобы телевизионные трансляции российских гоночных чемпионатов набрали популярность.

«С уходом Формулы-1 на «Матч ТВ» была не заполнена ниша автоспорта. Сейчас мы довольны набором гоночных серий, которые имеем. Дальше вопрос их развития, маркетинга с нашей стороны, увеличения аудитории. Это долгосрочная работа, которую мы продолжим делать.

Да, люди больше любят Ф-1, но вот как я скажу: Формулу-1 тоже не сразу начали смотреть, она постепенно набирала свою аудиторию. Я думаю, с российскими сериями будет то же самое. Оптимистичная перспектива — три года, а так — лет пять точно. Надо постепенно приучать аудиторию потреблять такой контент. Но честно признаюсь: мне тот же RDS GP всегда было смотреть гораздо интереснее на наших тематических каналах, чем даже Формулу-1. А на трассе смотреть Ф-1 вообще невозможно!» — заявил Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.