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Генпродюсер «Матч ТВ» ответил, как быстро станут популярны трансляции российских гонок

Генпродюсер «Матч ТВ» ответил, как быстро станут популярны трансляции российских гонок
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, сколько времени потребуется, чтобы телевизионные трансляции российских гоночных чемпионатов набрали популярность.

«С уходом Формулы-1 на «Матч ТВ» была не заполнена ниша автоспорта. Сейчас мы довольны набором гоночных серий, которые имеем. Дальше вопрос их развития, маркетинга с нашей стороны, увеличения аудитории. Это долгосрочная работа, которую мы продолжим делать.

Да, люди больше любят Ф-1, но вот как я скажу: Формулу-1 тоже не сразу начали смотреть, она постепенно набирала свою аудиторию. Я думаю, с российскими сериями будет то же самое. Оптимистичная перспектива — три года, а так — лет пять точно. Надо постепенно приучать аудиторию потреблять такой контент. Но честно признаюсь: мне тот же RDS GP всегда было смотреть гораздо интереснее на наших тематических каналах, чем даже Формулу-1. А на трассе смотреть Ф-1 вообще невозможно!» — заявил Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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