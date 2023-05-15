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Экс-инженер «Феррари»: Леклер может стать новым Алези, которому не дали машину для титула

Экс-инженер «Феррари»: Леклер может стать новым Алези, которому не дали машину для титула
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Бывший инженер «Феррари» Луиджи Маццола высказался о работе французского специалиста Фредерика Вассёра на посту руководителя команды.

«Извините, но я считаю, что у Вассёра неверный подход, если говорить о проблемах «Феррари». И я говорю об этом с полным пониманием фактов. Сейчас я боюсь, что Леклер не продлит контракт. В Маранелло уже много лет не хватает технического директора, слишком много лет.

Вассёру нужно дать время, но я не уверен, что у него получится сравниться с Жаном Тодтом. У них обоих французский паспорт, а об остальном можно будет говорить позднее. До прихода в Маранелло Тодт выиграл всё, что было возможно, за «Пежо». А чего добился Вассёр?

Леклер рискует стать новым [Жаном] Алези. Я наблюдал профессиональную пытку Алези, потому что за пять лет в «Феррари» у него так и не появилась машина для победы в чемпионате. Возможно, если Леклеру не предоставят технического директора, это будет ошибкой», – приводит слова Маццолы издание f1fanatic со ссылкой на Quotidiano Motori.

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