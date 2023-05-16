Эксперт: Оскар Пиастри мог бы показывать хорошие результаты в «Ред Булл»

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор комплиментарно высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Сейчас он здорово пилотирует, и у него огромный потенциал. В данный момент он мог бы показывать хорошие результаты в «Ред Булл». А в «Феррари» он был бы недалеко от Сайнса. Очевидно, что пока он не так быстр, как Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер или Макс Ферстаппен. Но как мне кажется, потенциально он находится в их ряду. И это проблема для Ландо Норриса», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Пиастры сейчас занимает 13-е место, имея в активе четыре очка. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (119 очков).

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