«Альфа Таури» выступила с заявлением из-за наводнения в Эмилии-Романье

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» выступила с заявлением по поводу ситуацией с сильнейшими ливнями, обрушившимися на регион Эмилии-Романья, где с 19 по 21 мая должен пройти одноимённый Гран-при. Из-за проливных дождей во многих городах сложилась чрезвычайная ситуация. Большое число учреждений остановили работу.

«Альфа Таури» очень обеспокоена событиями, развернувшимися в последние часы в Фаэнце и во всём регионе Эмилии-Романья, где проливные дожди и наводнения нанесли значительный ущерб. База команды сейчас не пострадала. В настоящий момент делается всё возможное для обеспечения безопасности наших сотрудников и их семей.

Мы выражаем соболезнования всем пострадавшим и продолжаем следить за ситуацией, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, а также продолжаем следить за дальнейшим развитием событий», — говорится в сообщении «Альфа Таури».

Наводнение в Эмилии-Романье, принимающей Гран-при Формулы-1: