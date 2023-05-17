«Феррари» выступила с обращением после отмены Гран-при Эмилии-Романьи

Команда Формулы-1 «Феррари» выпустила официальное обращение после отмены Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был пройти в Имоле с 19 по 21 мая. Напомним, этап был отменён из-за чрезвычайной ситуации в Италии в связи с наводнением.
«Мы полностью поддерживаем решение Формулы-1 и ФИА отменить Гран-при в Имоле. Несмотря на то что данная гонка является для нас родной и, как следствие, ещё более важной, основным приоритетом должна быть безопасность всех людей, проживающих на пострадавших территориях», – говорится в сообщении.
«От имени всех в «Феррари» я хотел бы выразить наше глубочайшее сочувствие всем, кто пострадал от этой ужасной трагедии. Эмилия-Романья наша родина, и очень тяжело видеть, через что проходят люди сейчас», – приводит слова Фредерика Вассёра пресс-служба команды.
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