Леклер: нельзя сказать, что мы делаем что-то не так

Пилот «Феррари», монегаск Шарль Леклер высказался о положении дел в команде и рассказал о причинах отставания от «Ред Булл».
«На самом деле наш болид показывает себя ровно так, как мы ожидали – в этом смысле всё идёт по плану. Нельзя сказать, что мы делаем что-то не так. К сожалению, сейчас «Ред Булл» немного ушёл вперёд, поэтому нам надо скорректировать цели.
Есть несколько вещей, которые мы планируем улучшить в будущем, и мы знаем, как это сделать. Это придаёт мне уверенности, а также объясняет, почему сейчас мы не показываем выдающийся темп.
Возможно, мы не сможем догнать «Ред Булл» в ближайшее время, но если говорить про долгосрочную перспективу, то я уверен, что мы вернёмся на лидирующие позиции.
Я не хочу называть временные рамки, но мы точно хорошо поработаем, чтобы сократить отставание настолько быстро, насколько это возможно», – приводит слова Леклера портал RacingNews365.
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