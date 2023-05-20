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Монтойя: Алонсо всегда гоняется одинаково, просто сейчас у него хорошая машина

Монтойя: Алонсо всегда гоняется одинаково, просто сейчас у него хорошая машина
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте «Астон Мартин» испанском ветеране Фернандо Алонсо, регулярно поднимающемся на подиум в нынешнем сезоне.

«Фернандо забавный, и о нём сейчас много говорят, однако я считаю, что он гоняется так же, как и в прошлые годы. Очевидно, сейчас у него гораздо лучше машина, и это делает всю разницу. Что у него получается действительно хорошо, так это делать так, чтобы его поддерживала вся команда, что сейчас и происходит в «Астон Мартин», – приводит слова Монтойи издание Motorsport.

В нынешнем сезоне Алонсо стал призёром четырёх из пяти прошедших Гран-при – испанец финишировал третьим на этапах в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Майами.

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