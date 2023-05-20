Монтойя: Алонсо всегда гоняется одинаково, просто сейчас у него хорошая машина
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте «Астон Мартин» испанском ветеране Фернандо Алонсо, регулярно поднимающемся на подиум в нынешнем сезоне.
«Фернандо забавный, и о нём сейчас много говорят, однако я считаю, что он гоняется так же, как и в прошлые годы. Очевидно, сейчас у него гораздо лучше машина, и это делает всю разницу. Что у него получается действительно хорошо, так это делать так, чтобы его поддерживала вся команда, что сейчас и происходит в «Астон Мартин», – приводит слова Монтойи издание Motorsport.
В нынешнем сезоне Алонсо стал призёром четырёх из пяти прошедших Гран-при – испанец финишировал третьим на этапах в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Майами.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
21:28
-
20:41
-
19:39
-
18:47
-
17:55
-
16:27
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
-
10:05
-
00:28
Партнерский контент