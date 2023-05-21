Эдди Джордан: я предложил Сенне 50% «Джордана» бесплатно

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал, что хотел заманить легендарного гонщика Айртона Сенну, предложив ему стать полноценным совладельцем команды «Джордан».
«Он был разочарован в «Макларене». Это случилось ещё до его перехода в «Уильямс», Сенна просто не был счастлив.
Хотите верьте, хотите нет – я предложил ему 50% акций команды абсолютно бесплатно, чтобы он гонялся за «Джордан». Я был уверен, что с приходом Айртона команда подорожает больше чем в два раза. Мне казалось, это будет крутая сделка. Наши переговоры зашли довольно далеко.
Я всегда любил Сенну. Думаю, он всё же согласился бы на мои условия, если бы внезапно не погиб. Айртон всегда хотел иметь свою команду, и я дал ему такую возможность», – сказал Джордан во время подкаста Formula For Success.
Напомним, перед стартом сезона-1994 Сенна перешёл в «Уильямс» на место ушедшего из Формулы-1 Алена Проста. Во время третьего этапа чемпионата в Имоле Сенна трагически погиб, врезавшись в стену на большой скорости. Он был трёхкратным чемпионом мира.
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