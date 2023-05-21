Руководитель «Макларена» назвал главную проблему команды

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах команды в текущем сезоне, принимая во внимание не только технические сложности.
«У нас есть определённые проблемы с аэродинамикой, пока мы не можем их решить. Если нам удастся сконструировать аэродинамическую трубу тем способом, который запланирован, болид поедет немного быстрее – мы попытаемся сделать это в ближайшее время.
Вообще говоря, возможно, наша главная проблема – то, что можно назвать ДНК. У «Макларена» есть определённые ограничения в методах модернизации болида. Мы используем те же способы, подходы, которые применяли до изменения регламента, – это не совсем правильно.
Мы узнаем больше о проблемах нашего болида через несколько месяцев, когда сравним в техническом центре старую аэродинамическую трубу с той, которую мы хотим установить сейчас», – приводит слова Стеллы портал RacingNews365.
Напомним, после пяти этапов текущего сезона «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 14 очков.
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