Руководитель «Макларена» назвал главную проблему команды

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о проблемах команды в текущем сезоне, принимая во внимание не только технические сложности.

«У нас есть определённые проблемы с аэродинамикой, пока мы не можем их решить. Если нам удастся сконструировать аэродинамическую трубу тем способом, который запланирован, болид поедет немного быстрее – мы попытаемся сделать это в ближайшее время.

Вообще говоря, возможно, наша главная проблема – то, что можно назвать ДНК. У «Макларена» есть определённые ограничения в методах модернизации болида. Мы используем те же способы, подходы, которые применяли до изменения регламента, – это не совсем правильно.

Мы узнаем больше о проблемах нашего болида через несколько месяцев, когда сравним в техническом центре старую аэродинамическую трубу с той, которую мы хотим установить сейчас», – приводит слова Стеллы портал RacingNews365.

Напомним, после пяти этапов текущего сезона «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в своём активе 14 очков.