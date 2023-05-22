Доменикали: Ферстаппен покинет Формулу-1 позже меня, так что не вижу в этом проблемы

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о будущем двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который неоднократно заявлял, что может покинуть гоночную серию в 2028 году, когда истечёт его действующий контракт.

Кроме того, Ферстаппен критиковал эксперименты с форматом гоночного уикенда.

«Перед гонкой в Майами я обсуждал с Ферстаппеном все имеющиеся вопросы и проблемы. Он сказал, что любит этот спорт и то, чем он занимается. Макс — двукратный чемпион мира и сейчас борется за третий титул. Он буквально родился за рулём болида. Что касается его ухода, то он, скорее всего, покинет Формулу-1 позже меня, так что не вижу проблемы», — приводит слова Доменикали GPBlog.

После пяти этапов в нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов со 119 очками.