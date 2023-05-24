Марко объяснил, почему «Ред Булл» не будет фаворитом на Гран-при Монако

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что на Гран-при Монако в силу особенностей местной трассы его команду не следует считать явным фаворитом.

«Мы не сможем использовать наши преимущества в Монако. Износ шин там не будет решающим фактором. В Монако фактически нет прямых, где мы могли бы проявить наше преимущество в скорости. Из того, что мы видели ранее, можно сделать вывод, что «Феррари» при прохождении медленных поворотов оказывалась быстрее «Ред Булл». Но борьба будет интересной. Не терпится наконец её дождаться», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Гран-при Монако состоится с 26 по 28 мая. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, был отменён из-за наводнения в Имоле.

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