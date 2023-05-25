Расписание трансляций Гран-при Монако Формулы-1 2023 года

С 26 по 28 мая на городской трассе в Монако состоится Гран-при Монако Формулы-1.
Все заезды в Монако будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.
Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.
Расписание трансляций уикенда в Монако (время московское):
Пятница, 26 мая
14:30–15:30. Первая тренировка Гран-при Монако Формулы-1
18:00–19:00. Вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1
Суббота, 27 мая
13:30–14:30. Третья тренировка Гран-при Монако Формулы-1
17:00 Квалификация Гран-при Монако Формулы-1
Воскресенье, 28 мая
16:00. Гран-при Монако, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Майами.
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