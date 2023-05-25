Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание трансляций Гран-при Монако Формулы-1 2023 года

Расписание трансляций Гран-при Монако Формулы-1 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

С 26 по 28 мая на городской трассе в Монако состоится Гран-при Монако Формулы-1.

Все заезды в Монако будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Монако (время московское):

Пятница, 26 мая
14:30–15:30. Первая тренировка Гран-при Монако Формулы-1
18:00–19:00. Вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1

Суббота, 27 мая
13:30–14:30. Третья тренировка Гран-при Монако Формулы-1
17:00 Квалификация Гран-при Монако Формулы-1

Воскресенье, 28 мая
16:00. Гран-при Монако, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Майами.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023