Расписание трансляций Гран-при Монако Формулы-1 2023 года

С 26 по 28 мая на городской трассе в Монако состоится Гран-при Монако Формулы-1.

Все заезды в Монако будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Что касается трансляции в России, то официально гонки Формулы-1 посмотреть на территории РФ нельзя.

Расписание трансляций уикенда в Монако (время московское):

Пятница, 26 мая

14:30–15:30. Первая тренировка Гран-при Монако Формулы-1

18:00–19:00. Вторая тренировка Гран-при Монако Формулы-1

Суббота, 27 мая

13:30–14:30. Третья тренировка Гран-при Монако Формулы-1

17:00 Квалификация Гран-при Монако Формулы-1

Воскресенье, 28 мая

16:00. Гран-при Монако, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Майами.