«Он был зол ещё до того, как выехал на трассу». Брандл — о Ферстаппене в Монако

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на тренировках Гран-При Монако. По информации RacingNews365, седалище нидерландца расположено очень низко, близко к асфальту.
«Он был зол ещё до того, как выехал на трассу. У него не было понимания дороги. Определённо, в первой практике он не был самым счастливым гонщиком на треке.
Когда машина приземляется на землю после поребрика или кочки, гонщик испытывает серьёзные перегрузки. Это в высшей степени неудобно: ты как будто сидишь на полу, постоянно подпрыгивая.
Подвеска – системный и целый механизм, нельзя просто что-то отрегулировать в ней, настроить её вниз или вверх. Это целостная вещь, её нужно модифицировать полностью, а это не так уж и просто сделать.
Думаю, в «Ред Булл» предпримут все необходимые меры, но гонка в любом случае будет сложной для них», – приводит слова Брандла портал RacingNews365.
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