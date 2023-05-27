«Он был зол ещё до того, как выехал на трассу». Брандл — о Ферстаппене в Монако

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на тренировках Гран-При Монако. По информации RacingNews365, седалище нидерландца расположено очень низко, близко к асфальту.

«Он был зол ещё до того, как выехал на трассу. У него не было понимания дороги. Определённо, в первой практике он не был самым счастливым гонщиком на треке.

Когда машина приземляется на землю после поребрика или кочки, гонщик испытывает серьёзные перегрузки. Это в высшей степени неудобно: ты как будто сидишь на полу, постоянно подпрыгивая.

Подвеска – системный и целый механизм, нельзя просто что-то отрегулировать в ней, настроить её вниз или вверх. Это целостная вещь, её нужно модифицировать полностью, а это не так уж и просто сделать.

Думаю, в «Ред Булл» предпримут все необходимые меры, но гонка в любом случае будет сложной для них», – приводит слова Брандла портал RacingNews365.