«Хотел разнести всё вдребезги». Леклер поделился воспоминаниями о прошлогоднем ГП Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился воспоминаниями о прошлогоднем Гран-при Монако, где он занял четвёртое место, несмотря на то, что стартовал с поул-позиции.

«Я хотел разнести всё вдребезги. Неважно себя чувствовал. Я был дома. Честно говоря, всё делал идеально, это был идеальный уикенд, я завершил квалификацию на поул-позиции и в гонке был очень хороший темп. Так что нелегко принять тот факт, что гонку я завершил на четвёртом месте», — приводит слова Леклера GPFans.

В прошлом сезоне Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

В нынешнем сезоне Леклер набрал 34 очка после пяти этапов Формулы-1 и располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов.