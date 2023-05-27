Алонсо прокомментировал проигрыш Ферстаппену поула и понадеялся на хороший старт

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло.

Напомним, испанец стал вторым, уступив 0,08 сек. в конце третьего сегмента голландцу Максу Ферстаппену.

«Я доволен. Поул в Монако очень важен, но всё-таки Макс был немного быстрее. Это немного обидно, но старт с первого ряда это тоже хорошо! Похоже, последний сектор — наше слабое место.

Посмотрим, что мы сможем сделать с точки зрения стратегии, какой будет погода, но мы хотим бороться за победу. Разгон до первого поворота очень короткий. В этом году мы обычно хороши на старте, а вот Макс — не так стабилен. Так что посмотрим, что будет возможно завтра», – сказал Алонсо после выступления.

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