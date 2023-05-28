Алонсо — о квалификации в Монте-Карло: риски в третьем сегменте вышли из зоны комфорта

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, комментируя выступление в квалификации Гран-при Монако, признался, что быстрые круги в третьем сегменте дались ему нелегко. Напомним, испанец стал вторым, уступив фавориту сезона Максу Ферстаппену.

«Можно ли было что-то изменить? Не думаю. На обоих кругах в третьем сегменте мы рисковали за пределами зоны комфорта, если можно так сказать. Оба круга немного выходили за пределы на определённых участках, но в целом всё нормально.

Последний сектор является нашей слабой стороной, и, насколько я знаю, мы были восьмыми по скорости на нём. Вероятно, нам нужно провести анализ. Сингапур станет нашей следующей возможностью», – приводит слова Алонсо издание Motorsport Week.