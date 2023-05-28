Окон: надеюсь, Алонсо устроит хаос и это откроет нам дорогу в лидеры

Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал результаты квалификации Гран-при Монако, и выразил надежду, что сможет выйти в лидеры на старте гонки.
«Ранняя попытка? В Майами мы оставили финальный круг на последний момент, и потом попали под красные флаги. Хотели избежать этого, так что планировали провести попытку чуть раньше. Красных флагов в этот раз не было, но решение могло окупиться.
Конечно, есть разочарование от того, что не хватило всего 0,188 секунды до поула. Но в целом, на мой взгляд, мы показали более-менее свой максимум. Фернандо Алонсо будет стартовать вторым. И я уверен, что пойдёт на всё, на любой риск, чтобы выйти в лидеры к первому повороту. Надеюсь, получится какой-то хаос и это откроет нам дорогу наверх», — приводит слова Окона Motorsport.
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